Albufeira oferece vales de restauração a profissionais que combatem vírus

A Câmara Municipal de Albufeira ofereceu um “Vale Restauração” aos profissionais que lutam diariamente contra a pandemia de covid-19, anunciou a autarquia.

Este voucher, com um valor de 20 euros, faz parte do programa “Município Presente” e é o resultado de um protocolo assinado entre a autarquia, a Associação de Comércio e Serviços do Algarve (ACRAL) e a Associação de Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal (AHRESP).

Para o presidente da Câmara Municipal de Albufeira, José Carlos Rolo, esta iniciativa “trata-se de um gesto de reconhecimento para quem tanto tem dado de si em prol dos outros, muitas vezes em situações limite de fadiga mental e física, mas também uma forma de apoiarmos a restauração local, um dos setores de atividade que mais tem sofrido com as contingências da atual situação económica”.

O investimento desta medida ronda os 120 mil euros e pretende aplicar os fundos inicialmente pensados para a organização dos eventos de Natal e de Ano Novo “em respostas que possam dinamizar a economia e apoiar as famílias do concelho”.

Ao todo, serão abrangidas mais de 5700 pessoas, que poderão trocar o voucher numa rede de estabelecimentos aderentes entre os dias 31 de dezembro e 31 de março. Os empresários locais podem aderir a esta iniciativa através do website.

