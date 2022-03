Albufeira promove férias de verão para crianças

A Câmara Municipal de Albufeira está a organizar as férias de verão para as crianças do jardim de infância e do primeiro ciclo, cujas inscrições estão abertas durante o mês de abril, anunciou a autarquia.

O programa das férias de verão vai decorrer entre os dias 11 de julho e 26 de agosto com atividades desportivas e lúdico-pedagógicas como jogos com água, jogos tradicionais, culinária, cinema e ateliers de expressão plástica, privilegiando atividades ao ar livre.

Para o presidente da Câmara Municipal de Albufeira, “a educação é uma das áreas prioritárias do município, havendo sempre uma enorme preocupação em organizar atividades que para além de enriquecerem os tempos livres das crianças, permitem às famílias, na época de trabalho mais intenso no Algarve, terem um local onde deixar os seus filhos em segurança, orientados por profissionais que lhes proporcionam experiências bastante enriquecedoras”.

As atividades vão decorrer na EB1/JI dos Olhos de Água, EB1/JI dos Caliços, EB1/JI de Vale Pedras, EB1/JI de Paderne, EB de Ferreiras e EB da Guia entre as 08:30 e as 17:30.

Esta iniciativa dirigida às crianças que estudem ou residam no concelho de Albufeira, cujos pais se encontrem a trabalhar sem alternativas onde possam deixar os filhos em segurança, terá as inscrições abertas entre os dias 4 e 8 de abril através do website.

Calendário das férias de verão em Albufeira:

1.º Período: 11 a 15 de julho (apenas para crianças que frequentem o 1o ciclo);

2.º Período: 18 a 29 de Julho (apenas para crianças que frequentam o 1o ciclo);

3.º Período: 1 a 12 de agosto (para crianças que frequentem o Jardim de Infância e o 1o ciclo);

4.º Período: 16 a 26 de agosto (para crianças que frequentem o Jardim de Infância e o 1o ciclo).