Alcoutim apoia Centro Humanitário de Tavira da Cruz Vermelha

O Município de Alcoutim anunciou hoje que vai apoiar financeiramente o Centro Humanitário de Tavira da Cruz Vermelha Portuguesa com uma verba no montante total de 66.150 euros. O apoio será atribuído no âmbito de dois protocolos de colaboração a celebrar entre as duas instituições.

Nos termos de um dos documentos, a Cruz Vermelha compromete-se a complementar os serviços da Unidade Móvel de Saúde (UMS) com serviços médicos e de enfermagem, a realizar o serviço permanente de ambulância com pessoal especializado, nomeadamente condutores e socorristas, e a prestar o serviço de psicologia clínica, uma vez por semana, aos munícipes sinalizados e encaminhados pelo gabinete municipal de Ação Social, Saúde e Educação.

A UMS está especialmente vocacionada para a prevenção e vigilância junto da população mais idosa e com mais dificuldades de acesso aos serviços de saúde. Dotada com pessoal especializado, nomeadamente médico, enfermeiro, condutor e socorrista, a unidade de saúde presta cuidados médicos e de enfermagem em todas as povoações do concelho.

O segundo protocolo tem por objetivo o desenvolvimento de atividades, no âmbito do Projeto de Inovação Social “Info.Cuidador” no concelho de Alcoutim. O projeto é direcionado aos cidadãos do concelho que se encontrem a desempenhar a função de Cuidadores de alguém e melhorar a sua qualidade de vida e visa o contacto, em tempo real, com o Cuidador Informal através de um tablet (videochamada), por uma equipa multidisciplinar especializada (psicólogo, enfermeiro, assistente social, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, terapeuta da fala e nutricionista) de forma a dar apoio e aconselhamento em diversas áreas da saúde e sociais.

