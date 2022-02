Alcoutim apoia os seus Bombeiros Voluntários com 238 mil euros

A Câmara Municipal de Alcoutim celebrou esta quinta-feira, 17, um protocolo de colaboração com a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Alcoutim. O protocolo dita a transferir para a instituição de uma verba no valor de 238 mil euros.

Nos termos do acordo, da parte da Associação, será garantida, “de acordo com as possibilidades de comando”, as atribuições enumeradas na legislação em vigor, nomeadamente, o combate a incêndios, o socorro às populações em caso de calamidades públicas e em todos os acidentes, o socorro a náufragos, a sinistrados e doentes, a proteção contra incêndios, a colaboração em atividades de proteção civil, a participação em ações de prevenção e segurança e ainda, a emissão de pareceres técnicos.

O protocolo visa ainda assegurar, no âmbito do Dispositivo Especial de Combate a Incêndios Florestais (DECIF) e no período da Fase Charlie, o Pré-Posicionamento de uma Equipa de Combate a Incêndios Florestais (ECIN), em Vaqueiros.

Segundo o presidente do município, Osvaldo dos Santos Gonçalves, “este protocolo é resultante da necessidade de salvaguarda dos interesses da população, garantindo a continuidade na prestação de cuidados sociais e de socorro no concelho”.