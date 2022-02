Alcoutim estima ter estudo geotécnico para a ponte pronto em março

O estudo geotécnico para a localização da futura ponte internacional entre Alcoutim e Sanlúcar del Guadiana (Espanha) está em fase de adjudicação e deverá ser realizado e concluído em março, estimou esta semana o presidente da Câmara.

O município de Alcoutim foi a entidade escolhida para ser o beneficiário final dos fundos do Programa de Recuperação e Resiliência (PRR) que vão permitir custear a ponte, tendo em fevereiro sido feita uma adenda ao protocolo inicial para incluir uma verba adicional de 100.000 mil euros para financiar o estudo.

Osvaldo Gonçalves explicou que o protocolo com a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR) do Algarve definia um cronograma e que “haveria “uma libertação de financiamentos para fazer face a despesas e encargos”, neste caso para os trabalhos preparatórios do traçado da nova ponte, que ficará a norte de Alcoutim.

“Orientados sobre esse cronograma, temos vindo a articular com as autoridades espanholas, com um grande envolvimento por parte da CCDR, o conjunto dos compromissos que cada uma das partes vai ter neste processo. Neste ponto, estamos a acordar o corredor, a zona onde a ponte irá ser construída”, afirmou.

O presidente da Câmara de Alcoutim, localidade situada na margem do rio Guadiana, que a separa da localidade espanhola de Sanlúcar del Guadiana, na comunidade autónoma da Andaluzia, classificou a definição deste corredor como “importante” para garantir que os estudos feitos agora não têm depois de ser repetidos caso a localização não seja aceite.

“Nos últimos meses temos tido estas conversas com as autoridades espanholas e, na sequência disso, avançamos já com o levantamento topográfico e agora vamos fazer outro estudo, que é o estudo geotécnico, ao qual se seguirá depois o Estudo de Impacto Ambiental e o respetivo projeto”, antecipou.

Segundo Osvaldo Gonçalves, as conversações com as autoridades espanholas têm envolvido o delegado do governo espanhol na Andaluzia, embora haja “vários níveis de administração em Espanha e a Junta de Andaluzia e a Diputación [autoridade provincial] de Huelva” tenham também competências no território.

“Na última reunião assistiram 20 pessoas e tudo tem sido articulado com estes três níveis” de administração no território, assegurou, antecipando que o corredor do traçado em estudo “fica a norte de Alcoutim, acima da Pousada da Juventude”.

Esta proposta de localização conta já com um “estudo prévio” que considera a localização como a “mais adequada”, por garantir a cota mínima de altura até ao tabuleiro e permitir um traçado mais curto, disse o autarca do concelho serrano do nordeste algarvio, um dos mais envelhecidos e desertificados do país.

“Se fosse alterado para uma zona distante daquela, poderíamos eventualmente estar aqui a duplicar o comprimento da ponte, com impacto no orçamento e no cumprimento da cota que está estabelecida, que são os 26 metros”, argumentou, assegurando que a localização em estudo é aquela “onde todas estas condicionantes se encaixam melhor”.

Questionado sobre quando o estudo geotécnico poderá estar concluído, a mesma fonte respondeu que “foi necessário fazer o procedimento de aquisição dos serviços, terminou o período de consulta prévia na semana passada, já está em fase de adjudicação e o objetivo é que seja feito e esteja concluído até final do mês e março”.