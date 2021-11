“Alegria do Natal” volta a espalhar-se por Silves

A Câmara Municipal de Silves volta a promover mais uma edição do “Silves Alegria do Natal”, que animará a Praça Al-Muthamid entre 6 de dezembro e 6 de janeiro do próximo ano, comunicou a autarquia. A entrada é gratuita.

Os visitantes vão poder divertir-se na roda gigante, no carrossel, assistir à animação “Santos da Casa”, no âmbito do apoio da autarquia aos artistas locais, ou passear no comboio que percorre algumas zonas do município, tirando proveito da magia natalícia na cidade. No local haverá ainda um mercadinho de Natal

Adicionalmente, e à semelhança das edições anteriores, as vilas de Armação de Pêra e de São Bartolomeu de Messines tornam-se, também, núcleos de animação, com alguns elementos cénicos da atividade e da quadra, um photowall e um comboio de Natal, que circulará, respetivamente, junto à Fortaleza e ao jardim municipal das referidas localidades.

A realização do Silves Alegria do Natal, e dos espetáculos associados, cumprem as orientações da DGS.

O Silves Alegria do Natal vai estar aberto todos os dias (exceto 24, 25, 26 e 31 de dezembro de 2021 e 01 e 02 de janeiro de 2022), num horário compreendido entre as 14:00 e as 20:00.

PUB