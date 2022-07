Algarve abordado na nova Revista Portuguesa de História Militar

A revista da Comissão Portuguesa de História Militar, do Ministério da Defesa Nacional, lançou este mês o segundo número da Revista Portuguesa de História Militar, onde é abordada a Expansão Ultramarina, onde o Algarve teve um papel preponderante.

Este número é dedicado ao tema “Da Fundação à Expansão – Séculos XII-XVI” e transporta o leitor para um período entre o tempo de D. Afonso Henriques e o início da Expansão Ultramarina, com coordenação a cargo de Abílio ires Lousada e Humberto Nuno de Oliveira.

A revista conta com a colaboração do historiador algarvio Fernando Pessanha e de outros investigadores estrangeiros e nacionais como Carlos Rodríguez Casillas, Ahmed Tahiri, Victor Rodrigues Viana, Carlos Filipe Afonso, José Varandas, João José Brandão Ferreira, António Martins Costa e Carlos Manuel Baptista Valentim.

Este número tem um dos temas em destaque relacionado com o Algarve, onde são abordadas as ações do corso e da pirataria nas costas da região e do golfo luso-hispanico-marroquino.

A revista conta ainda com temas relacionados com a mobilização concelhia na região de Ribacoa nos séculos XII e XIII, a Batalha Naval no Tejo do século XIV, o confronto entre Portugal e Castela em Badajoz no período pós Aljubarrota, a conquista de Ceuta no século XV, a ação portuguesa na costa rifeña no século XVI, o raid de Harper’s Ferry, a Grande Guerra como referencia para a cooperação bilateral entre Portugal e Sérvia e a batalha tardo-medieval que decorreu no leste da Europa.

A obra pode ser consultada aqui.