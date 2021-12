Algarve com 100 novos casos e um óbito

Depois de três dias consecutivos com mais 300 casos diários, o algarve regista nas últimas 24 horas uma descida no número de novos casos e uma subida de internamentos

A DGS apontou este domingo a existência de mais 100 infetados na região algarvia, de um total de 56.209 casos de coronavírus desde o início da pandemia. Regista-se um total de 573 (+1) óbitos.

O Algarve possui a mais alta taxa de incidência a 14 dias com 959,9 casos por 100.000 habitantes, registando para os dias de 15-12-2021 a 19-12-2021 (média a 5 dias) um valor médio de R(t) de 0,97% com uma média de 284 novos casos diários (dados atualizados a 23-12-2021, fonte BISINAVE – INSA).

Gráfico de dispersão dos valores de R(t) vs taxa de incidência acumulada

Evolução do R(t) para a região do Algarve

A média do R(t) para os dias 14-12-2021 a 18-12-2021 foi de 0,97, estando o seu verdadeiro valor compreendido

entre 0,96 e 0,99 com 95% de confiança

Depois de três dias consecutivos com mais de 10.000 casos diários, Portugal regista nas últimas 24 horas 3.732 infeções.

A nível nacional, registaram-se hoje mais 13 mortes associadas à covid-19 bem como uma subida nos internamentos, indica a Direção-Geral da Saúde (DGS).

O boletim epidemiológico diário da DGS revela um aumento do número de pessoas internadas, contabilizando hoje 878 internamentos, mais 21 do que no sábado, e 151 em unidades de cuidados intensivos, menos um nas últimas 24 horas.

Das 13 mortes, cinco ocorreram na região de Lisboa e Vale do Tejo, três no Centro, duas no Norte, uma no Alentejo, no Algarve na Madeira..

Os casos ativos voltaram a aumentaram nas últimas 24 horas, passando a barreira dos 100 mil ao totalizarem 101.719, mais 2.125 do que no sábado, e recuperaram da doença 1.594 pessoas, o que aumenta o total nacional de recuperados para 1.159.192.

Segundo os dados da autoridade de saúde, a maioria dos óbitos diários continua a registar-se entre os idosos com mais de 80 anos, num total de oito, seguido da faixa etária dos 70 aos 79, com quarto, tendo ainda ocorrido uma morta entre os 60 e os 65 anos.

O maior número de óbitos desde o início da pandemia concentra-se entre os idosos com mais de 80 anos (12.256), seguindo-se as faixas etárias entre os 70 e os 79 anos (4.081) e entre os 60 e os 69 anos (1.732).

O maior número de novos casos diagnosticados é da faixa etária entre os 20 e os 29 anos (848), seguido dos 30 aos 39 anos (647), dos 40 aos 49 anos (636), dos 50 aos 59 anos (466), dos 10 aos 19 anos (442), até aos 9 anos (285), dos 60 aos 69 anos (237), dos 70 aos 79 anos (90) e dos idosos com mais de 80 anos (81).

Em Portugal, desde março de 2020, morreram 18.874 pessoas, 9.907 entre os homens e 8.967 entre as mulheres.

A covid-19 provocou mais de 5,38 milhões de mortes em todo o mundo desde o início da pandemia, segundo o mais recente balanço da agência France-Press.

