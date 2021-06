Algarve está a dar quase 4 mil vacinas por dia

Na região foram administradas até domingo passado 225.458 mil doses e 19% da população tem a vacinação completa. Segundo cálculos do JA baseados nos números oficiais foram administradas na última semana (entre segunda-feira e domingo passado) 3742 vacinas por dia nos 11 centros de vacinação e (alguns) centros de saúde. A quase totalidade dos centros funciona também aos domingos. Um indicador que tem crescido sempre, nas últimas semanas, e continuará a crescer, segundo fonte da ARS. Para atestar a rapidez, eficácia e qualidade do atendimento, o JA esteve esta semana no centro de vacinação de VRSA. Ali chegam a ser vacinadas 50 pessoas por hora, ou 400 por dia

Enquanto as vacinas são preparadas, os utentes passam pela receção do centro

Abriu portas há pouco mais de um mês e consegue vacinar, em média, 50 pessoas por hora. Essa era a meta, já atingida, do Centro de Vacinação de Vila Real de Santo António, que foi instalado “quase de um dia para o outro” no Pavilhão Desportivo Ilídio Setúbal, junto ao Centro de Saúde da cidade.

O processo de vacinação no Algarve “segue a bom ritmo”, segundo Vera Carapinha, enfermeira coordenadora do Centro de Vacinação de Vila Real de Santo António, que espera aumentar a quantidade de vacinas administradas já nas próximas semanas.

A entrada, delimitada com grades típicas de festival de verão, está localizada mesmo ao lado de uma grande superfície comercial. Devidamente sinalizado, é ali que começa todo um processo que se quer rápido e eficaz.

Depois de feito o agendamento através do portal online ou após ser contactado por uma equipa de um Centro de Saúde, o utente dirige-se ao local para receber a sua vacina, gratuita e não obrigatória, para combater a covid-19.

“Nós pedimos sempre às pessoas para virem à hora marcada, para se evitar a formação de filas, mas tem sido difícil”, começa por dizer ao JA Vera Carapinha.

Gonçalo Dourado

