Algarve já tem gabinete de apoio ao consumidor endividado

egião algarvia conta agora com um Gabinete de Apoio aos Consumidores Endividados, localizado em Faro, que faz parte da rede extrajudicial de apoio a clientes bancários, anunciou o Centro de Arbitragem de Consumo do Algarve.

Este gabinete tem como missão o aconselhamento e o acompanhamento de clientes bancários, no âmbito dos planos de ação para o risco de incumprimento do procedimento extrajudicial de regularização de situações de incumprimento, incluindo a sua aplicação aos contratos de crédito que beneficiaram de moratórias bancárias terminadas a 31 de dezembro de 2021, segundo o comunicado da sede do Algarve.

O gabinete está a funcionar nas instalações do Centro de Arbitragem de Conflitos de Consumo do Algarve, situado na Avenida 5 de Outubro, nº 55, R/C direito, em Faro.

O atendimento é confidencial e gratuito, num projeto apoiado pelo Fundo para a Promoção dos Direitos do Consumidor.