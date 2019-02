Algarve lança primeiro guia online sobre museus e não só

A primeira edição do “Guia dos Museu do Algarve” vai ser lançada hoje em Portimão. Inclui 19 estruturas museológicas, entre museus, centros de ciência viva, parques naturais e centros interpretativos

É já nesta quinta-feira, às 18h00, que a Rede de Museus do Algarve vai apresentar publicamente o primeiro “Guia de Museus do Algarve” em formato online.

“Ao lançarmos a primeira edição deste guia, numa versão em formato eletrónico (e-book), foi por considerarmos importante e oportuno preenchermos uma lacuna, sobre as instituições algarvias integrantes da Rede de Museus do Algarve (RMA), ligadas à museologia e ao património cultural e natural desta região”, realçam os responsáveis da rede, frisando que este é mais um projeto que nasce do trabalho iniciado em 2007, com a criação da Rede de Museus do Algarve.

Dezanove estruturas museológicas, entre museus, centros de ciência viva, parques naturais, centros interpretativos, explicativos e ambientais, integram o “Guia de Museus do Algarve”, o qual se pretende assumir como “um dinâmico e coletivo contributo para valorizar, divulgar e celebrar a diversidade cultural de toda uma região”…

