Algarve regista uma das diminuições mais acentuadas do PIB em 2020

O Algarve e a Região Autónoma da Madeira registaram em 2020 as diminuições mais acentuadas do PIB, refletindo o forte impacto da pandemia de covid-19 na atividade turística, segundo dados do Instituto Nacional de Estatística (INE).

De acordo com o INE, em 2020, o PIB em volume diminuiu em todas as regiões, mas mais intensamente no Algarve (-16,7%) e na Região Autónoma da Madeira (-14,3%).

Na Área Metropolitana de Lisboa (-9,5%) e na Região Autónoma dos Açores (-9,2%) diminuiu mais do que no país (-8,4%) e o Alentejo (-8,3%), o Norte (-7,0%) e o Centro (-5,9%) tiveram os desempenhos menos negativos.

O INE especifica que para a contração real do PIB no Algarve e na Região Autónoma da Madeira contribuiu significativamente o decréscimo do VAB (Valor Acrescentado Bruto) do ramo do comércio, transportes e alojamento e restauração, atividade com relevância significativa na estrutura produtiva daquelas regiões e muito afetada pela diminuição da atividade turística associada às restrições impostas pela pandemia.

Em 2019 todas as regiões registaram aumentos reais do PIB, destacando-se a Área Metropolitana de Lisboa e o Algarve que, refletindo o dinamismo da atividade turística, cresceram 3,2%, acima da variação do país (2,7%).

Em 2020, devido às restrições sobre a atividade económica devido à pandemia covid-19, o PIB do país registou um decréscimo nominal de 6,7% e real de 8,4%.

De acordo com os resultados provisórios das Contas Regionais, todas as regiões registaram variações nominais negativas, sendo as mais acentuadas, as observadas no Algarve (-15,0%) e na Região Autónoma da Madeira (-13,0%).

