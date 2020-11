Alvor tem novo centro de testes drive-thru

O grupo Hospital Particular do Algarve Saúde disponibiliza desde a semana passada um novo centro de testes de diagnóstico à covid-19 em sistema drive-thru, localizado no Parque de Feiras e Exposições de Alvor, anunciou a empresa.

As colheitas e as análises são asseguradas pela UniLabs, parceiro da empresa para a área laboratorial, disponíveis de segunda-feira a domingo entre as 09:00 e as 18:00.

Os testes podem ser realizados com prescrição médica emitida pelo Serviço Nacional de Saúde, mas também de forma autónoma, sendo necessário efetuar marcação prévia através do numero 282 420 400.

Quando o teste for marcado, deve ser informada a matrícula do veículo, além do subsistema/seguro que possui. É necessário marcar teste individualmente, existindo um limite de três testes por carro.