António Avelãs Nunes lança livro sobre Vasco Gonçalves em Faro

O autor António Avelãs Nunes apresentou o seu novo livro “Vasco Gonçalves. Essa gente é o que é eu sou um homem do MFA”, no Clube Farense em Faro no dia 18 de junho, pelas 18:00.

Esta apresentação pública decorreu no âmbito do centenário do nascimento de Vasco Gonçalves, em colaboração com a Associação Conquistas da Revolução e com a União dos Sindicatos do Algarve/CGTP-IN.

A sessão pública contou com a participação do autor e de Catarina Infante do Carmo, que apresentou a obra.

