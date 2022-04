António Vicente Campinas, o vilarrealense que homenageou Catarina

Gravado em 1971 num estúdio de Paris, “Cantigas do Maio” é ainda hoje considerado por muitos a obra-prima maior de José Afonso. E foi a esse álbum de 9 canções que, como se lê nas páginas anexas, o jornalista algarvio Carlos Albino foi buscar Grândola Vila Morena, que serviria de senha à Revolução que mudaria o País, três anos depois da gravação.

Entre as nove músicas, quase todas elas com letra e música do poeta e cantor nascido em Aveiro em 1929, destaca-se uma pequena pérola, que se transformaria um dia num hino de homenagem a uma jovem assalariada rural, militante do PCP, que a GNR assassinou pelas costas com três tiros, durante uma greve, em maio de 1954. Chamava-se Catarina Eufémea.

De há uns anos para cá, surgiu a dúvida da autoria da letra de uma das músicas do histórico álbum, o tema “Cantar Alentejano”. Foi, então, defendido que os versos que juram que “quem viu morrer Catarina não perdoa a quem matou” seriam da autoria de António Vicente Campinas (1910-1998), poeta e escritor algarvio natural de Vila Nova de Cacela, concelho de Vila Real de Santo António, cidade onde se fixaria ainda na adolescência, o que não corresponde à verdade, como noticiámos na edição impressa, porque foi Zeca Afonso quem escreveu a canção.

Efetivamente, Vicente Campinas homenageou Catarina Eufémia, mas com a publicação de um livro intitulado Catarina que foi lançado em Bruxelas, decorria o ano de 1967. Passados seis anos, 1973, era publicado em Portugal mas com uma capa diferente.

Capa do livro editado em Portugal, 1973

Ao longo dos 88 anos da sua vida, foi poeta, romancista, cronista e jornalista, resistente antifascista, e intelectual entrosado na vida da comunidade. Foi militante do PCP, desde jovem, e pagou a militância com a prisão e o exílio.

Destacou-se sobretudo como escritor, cuja mensagem ficou perpetuada nos seus textos, com a denúncia das dificuldades da população algarvia e as referências à luta por melhores condições de vida.

Entre os que o conheciam era considerado um homem generoso, solidário e gerador de empatia.

O seu primeiro emprego foi na Tipografia Socorro, na vila onde vivia e, mais tarde, como guarda-livros das firmas Capa, Folque e Rita. A escrita e a Literatura foram sempre a sua grande paixão. Começou por abrir uma pequena livraria na Rua Teófilo Braga e, em 1935, fundou e dirigiu o periódico Foz do Guadiana, em Vila Real de Santo António.

Foi colaborador regular do importante semanário de crítica literária e artística “O Diabo”, desde a sua criação (1934), até ao seu encerramento pela polícia fascista (1940).

Andou lado a lado com Alves Redol, Manuel da Fonseca e Fernando Namora, entre outros. Sofreu perseguições políticas, foi preso e, como Zeca Afonso anos mais tarde, esteve exilado em França.

Muitos dos seus livros saíram em edições do próprio autor (alguns sob pseudónimo). Quando exilado, começou por trabalhar como operário da construção civil e contabilista, ate contactar o editor Arsénio Mota que o ajudou na carreira literária.

Figura cimeira do neo-realismo português, foi autor de vastíssima obra, abrangendo vários géneros literários, da poesia ao romance, mas também novela e crónica. Alguns dos seus livros foram traduzidos em várias línguas.

Autodidacta de grande talento, tornou-se um escritor muito apreciado, vindo a ser citado em estudos universitários.

Foi também colaborador de vários jornais e fundador do “Jornal do Cinema” que obteve alguma projeção.

Faleceu em Vila Real de Santo António, a 3 de novembro de 1998.

Entre os seus trabalhos, contam-se:- Aguarelas (poesia), 1938, Recantos farenses (Livraria Campina), 1956, Lisboa, Outono (Livraria Ibérica), 1959, Catarina, 1967 (Bruxelas) e 1973 (CDE – Base Profissional dos Trabalhadores Bancários de Lisboa), Preia-mar, poesias (Ed.do Autor), 1969, Reencontro, 1971, Escrita e combate – textos de escritos comunistas, 1976, Natais de exílio, 1978, Homens e cães (contos), 1979, Três dias de inferno, (Jornal do Algarve), 1980, Vigilância, camaradas (Jornal do Algarve), 1981, Gritos da fortaleza, (Jornal do Algarve), 1981, Putos ao deus-dará, 1982, Rio Esperança, Guadiana, meu amigo (Jornal do Algarve), 1983, Fronteira azul carregada de futuro (Ed.do Autor), 1984, O dia da árvore marcada (Nova Realidade), 1985, Fronteiriços (Nova Realidade), 1986, Ciladas de amor e raiva (Ed. do Autor), 1987, Segredo do meio do mar (Ed. do Autor), 1988, Mais putos ao deus-dará (Orion), 1988, O azul do sul é cor de sonho, narrativas, 1990, A dívida, os corvos e outros contos (em colaboração com Manuel da Conceição) 1992, e Guardador de Estrelas, antologia, 1994, último trabalho que lhe conhecemos.