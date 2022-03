APA faz Seminário sobre Eficiência Hídrica no Algarve

No âmbito das comemorações para o Dia Mundial da Água, no próximo dia 22 de março (terça-feira), a Agência Portuguesa do Ambiente, através da Administração da Região Hidrográfica do Algarve, vai realizar um Seminário sobre Eficiência Hídrica no Algarve – Setor Urbano.

Os principais objetivos, entre outros, são a Apresentação dos Resultados das entidades beneficiárias dos projetos de Eficiência Hídrica financiados pelo Programa de Estabilização Económica e Social (PEES) e a divulgação de boas práticas de eficiência hídrica implementadas nas entidades gestoras de água da região do Algarve.

Nesse âmbito, foram aprovados 58 projetos que surgem no seguimento dos Protocolos de Colaboração celebrados entre a Agência Portuguesa do Ambiente e os Municípios do Algarve, os quais perfazem o valor total de investimento de 3,3 milhões de euros, financiados pelo PEES.

O presente evento pretende também dar a conhecer as boas práticas da eficiência hídrica, implementadas pelos Municípios na região do Algarve, como acima referido, bem como pelas entidades gestoras da água em baixa e alta neste território.

Recorde-se que os Protocolos de Colaboração com os Municípios, celebrados no âmbito do PEES, surge das 7 ações prioritárias de eficiência hídrica inscritas no mesmo, que advêm do Plano Regional de Eficiência Hídrica do Algarve, duas das quais destinadas aos Municípios: Monitorização e controlo ativo de perdas; e adoção de sistemas de rega urbana inteligentes e eficientes.

A sessão de abertura do evento irá ser presidida pelo Vice-Presidente do Conselho Diretivo da Agência Portuguesa do Ambiente, Pimenta Machado.

Entre outros ilustres oradores que marcam presença neste evento, são exemplo, a Doutora Manuela Moreira da Silva da Universidade do Algarve, do Instituto Superior de Engenharia e também do CIMA – Centro de Investigação Marinha e Ambiental e CEiiA Centro de Engenharia de Desenvolvimento (Associação), que irá partilhar os Contributos para os Novos Desafios da Água, informações técnicas e bons exemplos práticos do que está a acontecer e a ser executado relativamente à Eficiência Hídrica no Algarve, bem como, transmitir considerações sobre uma perspetiva de um futuro próximo.

A sessão de encerramento contará com a presença de Sua Excelência, o Ministro do Ambiente e das Alterações Climáticas, João Pedro Matos Fernandes.

O Seminário decorre no auditório 1.4 do Campus da Penha, sito em Universidade do Algarve, e será também transmitido via streaming no canal do Youtube da Agência Portuguesa do Ambiente, por forma a abranger um maior número de visualizações, de público-alvo e população em geral, no sentido de manter a informação atualizada sobre o tema em debate.