Apicultores algarvios vão reunir-se em Faro

A sexta edição do Encontro Regional de Apicultura da Região do Algarve realiza-se a 04 de dezembro, a partir das 09h00 e durante todo o dia, no auditório da Direção Regional de Agricultura e Pescas do Algarve, em Faro.

“Serão abordados temas relevantes relativos à apicultura regional e nacional, pelo que estamos certos que será um encontro profícuo para os apicultores da região e para todos os interessados nestas temáticas”, explica a organização, que está a cargo da Melgarbe – Associação de Apicultores do Sotavento Algarvio.