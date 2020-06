ARS/Algarve vai contratar 42 enfermeiros para centros de saúde

[mobileonly] 🔊 Ouvir Notícia [/mobileonly]

A Administração Regional de Saúde do Algarve (ARS) abriu esta semana candidaturas para contratar 42 enfermeiros e reforçar as equipas dos centros de saúde da região, no âmbito das medidas e excecionais para combater a pandemia de covid-19.

O aviso da oferta pública de emprego indica que os 42 enfermeiros irão “reforçar as equipas” dos Agrupamentos de Centros de Saúde (ACES) do barlavento, central e sotavento e os interessados têm quatro dias úteis, até 29 de junho, para “formalizar candidaturas através do preenchimento do formulário disponível no site institucional da ARS Algarve”, esclareceu a ARS num comunicado.

O contrato terá uma duração de “quatro meses” e será realizado “ao abrigo das medidas excecionais relativas à pandemia da covid-19”, precisou a ARS.

“As candidaturas devem ser formalizadas através do preenchimento de formulário, devendo o mesmo ser remetido até às 23:59 horas do último dia do prazo estipulado do presente aviso, ou seja, dia 29 de junho de 2020, para o endereço eletrónico: rhumanos@arsalgarve.min-saude.pt”, indicou a mesma fonte.