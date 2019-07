Enquanto, em Lisboa, as quatro maternidades já têm assegurado um reforço de médicos para este verão, as grávidas do barlavento algarvio estão a ser encaminhadas para a unidade de Faro, com algumas a serem forçadas a percorrer 100 quilómetros ou mais…! Estas situações têm levado a um crescente descontentamento por parte dos utentes. No último sábado, mais de uma centena de pessoas saiu à rua para exigir melhores condições de saúde no Hospital de Portimão

“As grávidas não são todas iguais.” É com esta frase que o Sindicato Independente dos Médicos (SIM) descreve a situação que se vive por estes dias na maternidade do Hospital de Portimão.

“Este hospital envia as grávidas de risco e parturientes para Faro, ao que parece por falta de pediatras, sendo obrigadas a fazer 68 quilómetros por autoestrada”, denuncia a delegação regional do SIM, que logo no início de junho fez a denúncia pública da “situação de insegurança” e do “encerramento na prática” da maternidade do Hospital de Portimão, pela falta de médicos pediatras.

Mas há quem seja obrigado a fazer ainda mais quilómetros. Uma parturiente de Aljezur, por exemplo, terá de fazer cerca de 106 quilómetros, enquanto uma grávida residente em Odeceixe terá de deslocar-se 123 quilómetros, num percurso que leva cerca de 1h30 a percorrer, sem filas de trânsito a empatar.

Mas se pensa que a situação não pode piorar ainda mais, está enganado. Se a unidade hospitalar de Faro esgotar a sua capacidade de atendimento, como tem acontecido recentemente, as grávidas terão de ser transportadas de ambulância para Évora, a 224 quilómetros…!

“Foi o que sucedeu no início deste mês, com uma grávida de 28 semanas e seis dias, com rotura prematura de membranas e que ficou internada no serviço de obstetrícia”, realça o sindicato, lembrando que esta situação não acontece em nenhuma das quatro maternidades de Lisboa – que distam entre si poucos quilómetros – porque, neste caso, já foi anunciado um reforço de pediatras e obstetras.

Já ontem, dia 17, o JORNAL do ALGARVE falou com o bastonário da Ordem dos Médicos, que lançou mais um “alerta” para a “grave situação” do Hospital de Portimão.

Miguel Guimarães declarou que “existem limitações grandes, umas mais conhecidas e outras menos conhecidas, que põem em causa a segurança clínica das pessoas”.

A afirmação foi feita após uma visita à unidade hospitalar de Portimão, onde o bastonário lançou um “grito de alerta” para a atual situação desta unidade.

“Há um grave problema no serviço de anestesiologia no Hospital de Portimão. A médica mais nova desta especialidade, que conta com seis anestesiologistas, tem 53 anos, ou seja, o serviço está na iminência de acabar, porque os profissionais vão todos sair nos próximos anos. E, sem serviço de anestesiologia, os blocos operatórios deixam de funcionar”, revelou Miguel Guimarães.

