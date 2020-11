Associação de Futebol do Algarve promove recolha de alimentos

A Associação de Futebol do algarve (AFA), em parceria com o Banco Alimentar Contra a Fome do Algarve, está a promover uma recolha de bens alimentares não perecíveis até 21 de dezembro, anunciou.

“Através desta parceria com o Banco Alimentar, instituição de reconhecimento mérito na luta contra a fome, a AFA pretende demonstrar a sua solidariedade com todos aqueles que passam por crescentes dificuldades no tempo presente, dando o mote para futuras iniciativas na área da responsabilidade social”, refere o diretor da AFA com o pelouro da responsabilidade social, Carlos Figueira.

Os bens devem ser entregues na sede da AFA, no Complexo Desportivo da Penha, em Faro, de segunda a sexta-feira entre as 09:30 e as 18:00. As doações serão entregues no dia seguinte ao Banco Alimentar.

“O objetivo é continuar a dotar o Banco Alimentar de recursos suficientes para garantir o apoio às instituições e, consequentemente, às famílias carenciadas. Não queremos ninguém a passar fome seja em que época for mas nesta altura do ano a sensibilidade é ainda maior. Na mesa não pode haver pratos vazios”, refere o presidente do Banco Alimentar do Algarve, Nuno Alves.

Para o diretor da AFA, ““apesar de somarmos vários anos de trabalho na região, nunca é demais referir que as nossas portas estão sempre abertas para quem nos quiser visitar ou ajudar”.

“O sucesso da gestão de uma instituição, e sobretudo de uma organização sem fins lucrativos como é o caso da AFA, exige que se tenha capacidade de agir sobre os problemas do presente e, em simultâneo, rasgo ao projetar o futuro. Não é possível fazê-lo sem uma estreita ligação aos diversos setores da sociedade e aos grandes desafios do nosso tempo. A fome é um deles e o futebol, o futebol positivo que mobiliza e edifica, tem uma palavra a dizer”, conclui.