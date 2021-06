Associação de pais de Olhão exige o fim imediato da atividade letiva

A Associação de Pais e Encarregados de Educação do Agrupamento de Escolas Professor Paula Nogueira (APAIS), de Olhão, exigiu esta segunda-feira o “término imediato da atividade letiva”, após a Administração Regional de Saúde do Algarve ter suspendido as aulas presenciais em cinco concelhos.

Esta associação afirma-se contra a imposição de aulas em formato online para o 1.º e 2.º ciclos, “que não trará benefícios para nenhuma das partes envolvidas, sejam os alunos, os encarregados de educação ou os professores”.

“Estas duas semanas de aulas que nos separam do final do ano letivo não poderão ter a capacidade de servir para recuperar aprendizagens, uma vez que serão também elas online”, acrescenta a APAIS em comunicado.

A associação considera que “que todos os intervenientes no processo educativo estão exaustos e no limite das suas capacidades” e que mudar novamente de regime de ensino “será um embate para as crianças cujas consequências a nível anímico são difíceis de prever para já”.

