Autoagendamento para crianças entre 8 e os 11 anos já está disponível

A marcação da toma da vacina contra a covid-19 das crianças entre os 8 e os 11 anos está disponível, desde esta quinta-feira, no portal do autoagendamento para o período de 06 a 09 de janeiro.

Este será o segundo período destinado exclusivamente à vacinação de menores, depois de mais de 95 mil crianças entre os 9 e os 11 anos terem recebido a primeira dose da vacina pediátrica da Pfizer no fim de semana de 18 e 19 deste mês.

Além da marcação online para este escalão etário, o portal disponibilizado pela Direção-Geral da Saúde permite o autoagendamento para pessoas com 55 ou mais anos e com 40 ou mais anos vacinadas com vacina Janssen.

PUB