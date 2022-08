Autódromo de Portimão acolhe abertura do Mundial de MotoGP em 2023

O Grande Prémio de Portugal será a prova de abertura do Campeonato do Mundo de Velocidade em motociclismo de 2023, com as categorias de MotoGP, Moto2 e Moto3, em Portimão, anunciou a Federação Internacional de Motociclismo.

A prova decorrerá entre 24 e 26 de março do próximo ano e marcará o início do Mundial, que, pela primeira vez desde 2006, começa na Europa.

Será o quarto ano consecutivo que o Autódromo Internacional do Algarve (AIA) acolhe a maior competição mundial de motociclismo, desde que o MotoGP regressou a Portugal em 2020, depois de ter estado ausente desde 2012.

Para Portimão está, também, prevista a realização de dois dias de testes de pré-temporada, que deverão decorrer na semana anterior ao Grande Prémio, em datas ainda não anunciadas.

Em comunicado, a Federação Internacional de Motociclsimo (FIM) revela que o calendário completo será anunciado “em devido tempo” mas que a primeira prova “já está confirmada”.

Portugal voltou a acolher o Mundial de MotoGP em 2020, em plena pandemia de covid-19, depois de uma ausência de oito anos, sendo que o português Miguel Oliveira foi o vencedor dessa prova.

- Publicidade -

Em 2021, ainda com o calendário afetado pela pandemia, o AIA recebeu duas provas do Mundial, o GP de Portugal e o GP de Algarve.

O francês Fabio Quartararo (Yamaha), que viria a sagrar-se campeão do mundo nesse ano, venceu a primeira passagem pelo circuito algarvio, com Miguel Oliveira a ser 16.º após uma queda, enquanto que o italiano Francesco Bagnaia (Ducati) venceu o GP de Algarve, numa prova em que o piloto português desistiu devido a uma queda.

Já em 2022, a vitória voltou a sorrir a Fabio Quartararo, na ronda disputada em 24 de abril, em que Miguel Oliveira foi quinto classificado.