Autoridades procuram homem desaparecido no rio Guadiana

A Autoridade Marítima Nacional está à procura de um homem, até agora sem êxito, no rio Guadiana, na sequência do alerta do desaparecimento, junto à Foz de Odeleite, no concelho de Castro Marim.

Em comunicado, a autoridade refere que o homem de nacionalidade romena, de 48 anos, que ainda não foi encontrado, desapareceu durante a tarde de ontem, depois de ter entrado na água e de ter deixado de ser avistado por dois pescadores que o acompanhavam.

O Capitão do Porto de Vila Real de Santo António ativou para o local uma embarcação da Polícia Marítima e uma embarcação da Estação Salva-vidas de Vila Real de Santo António, depois de receber o alerta às 16:05 através do Centro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo de Lisboa.

As buscas foram interrompidas ao final da tarde e serão retomadas esta segunda-feira, adiantou entretanto à agência Lusa fonte da Autoridade Marítima Nacional.

