Avião aterra de emergência em Faro devido a suspeita de fogo a bordo

Um avião Airbus A320 pertencente à Easyjet, teve de fazer uma aterragem de emergência esta noite no Aeroporto de Faro, devido a um alerta no cockpit por suspeita de incêndio num dos motores.

O alerta foi dado às 21.53, pouco depois de o avião ter levantado voo com destino a Glasgow, na Escócia.

Segundo informou o Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Faro, foi acionado um alerta vermelho – “emergência total tendo sido ativado o protocolo de emergência do aeroporto. Foram mobilizados para o local 34 veículos e 80 operacionais.

O avião da EasyJet aterrou em segurança e foi para o hangar onde foram feitas verificações técnicas. Tendo-se concluído que não havia motivos para manter o alerta, os meios foram desmobilizados e o alerta foi dado como terminado às 22.17.

Segundo várias páginas especializadas em aviação, após a descolagem, a tripulação do voo com cerca de 190 passageiros, com destino a Glasgow, na Escócia, foi alertada para um incêndio num dos motores do avião.

O motor foi desligado e foi declarada emergência desde a aeronave. Já após a aterragem, os bombeiros inspecionaram a aeronave, que não tinha sinais de incêndio, referem estas plataformas.

Os dados de voo do Airbus A320 mostram que a aeronave circulou a região do Algarve durante alguns minutos antes de regressar ao Aeroporto de Faro.

Os mais de 180 passageiros estão a ser distribuídos para outros voos.