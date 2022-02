Vídeo: Avião da TAP falha aterragem em Londres por causa da tempestade Eunice

Esta manhã, cerca de dez voos foram cancelados e três desviados do aeroporto de Heathrow, em Londres

O voo TP1354 da TAP, que fazia a ligação entre o aeroporto de Lisboa e o aeroporto de Heathrow, em Londres, falhou a aterragem às 11:05 e acabou por ter de desviar a rota. A causa? Os fortes ventos que se fazem sentir na região por causa da tempestade Eunice. As imagens divulgadas nas redes sociais mostram o avião a fazer a aproximação à pista e depois a voltar a levantar voo.

No site do aeroporto de Heathrow, onde é possível consultar as partidas e as chegadas, o voo TP1354 aparece como cancelado. Já o site Flight Radar mostra que o avião foi desviado para o aeroporto de Orly, em Paris.

Fonte da TAP confirmou à CNN que “as condições meteorológicas adversas que se fazem sentir no Reino Unido estão a afetar as operações das companhias aéreas”, incluindo a TAP.

“No caso específico da TAP, o voo TP1354, que partiu hoje, sexta-feira, de Lisboa com destino ao aeroporto de Heathrow, em Londres, e o voo TP1334, que partiu do Porto com destino a Londres Gatwick, divergiram para o aeroporto de Paris”, adiantou a empresa.

As previsões apontam para uma melhoria das condições meteorológicas em Londres durante a tarde desta sexta-feira tarde.

A TAP garante estar a acompanhar a evolução da situação “de forma a tomar as medidas mais adequadas, como sempre com prioridade máxima para a segurança de voo”, acrescentou.

Voo da TAP desviado para Orly

Esta manhã, cerca de dez voos foram cancelados e três desviados do aeroporto mais movimentado de Londres. Os aeroportos de Heathrow e Gatwick, em Londres, já pediram aos passageiros que verifiquem as suas viagens, uma vez que algumas companhias aéreas estão a cancelar voos devido ao mau tempo que se faz sentir na região.

Esta sexta-feira, as autoridades britânicas emitiram o “alerta vermelho” em várias zonas do país, incluindo Londres e os seus arredores, devido à aproximação da tempestade Eunice, que traz ventos fortes para a região.

O Serviço de Meteorologia Britânico (Met, sigla inglês) emitiu o alerta máximo, com perigo de vida, para o sul do País de Gales, os condados ingleses de Devon, Cornualha e Somerset (oeste), bem como Londres e a área do sudeste inglês.

As outras zonas do país também estão em alerta para ventos fortes e as autoridades decidiram encerrar as escolas e suspender os serviços ferroviários.