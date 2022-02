A Biblioteca Municipal de Loulé vai ser palco de uma leitura coreografa e oficina para crianças inspirada na obra "Memorial do Convento", de José Saramago, no dia 18 de fevereiro pelas 10:00, anunciou a autarquia.

“Meia-História Encaixa” tem a assinatura da Dança em Diálogos e faz parte do programa educativo associado à criação do bailado do “Memorial do Convento”, que pretende unir o universo literário à dança enquanto expressão narrativa que parte do corpo e do movimento na biblioteca.

“A sonoridade da palavra e a narração da história encontram eco no corpo do intérprete que se encadeia num movimento narrativo entre os personagens. Poderá um só corpo coreográfico fazer surgir a fluência que narra as histórias de Baltasar, Blimunda, Frei Lourenço e de outras personagens do romance? E de onde surgem as vontades? E como surge a construção de um convento como cenário de uma história de amor que se rodeia das maiores complexidades da atitude humana”, refere a autarquia em comunicado.

Após a leitura, vai decorrer uma oficina para crianças onde os mais pequenos irão explorar a base narrativa do movimento e como este se propõe a caracterizar as figuras, o espaço e o tempo da ação do romance.

A sessão terá uma duração aproximada de 55 minutos e destina-se a turmas do segundo ciclo, enquanto no dia seguinte, pelas 10:30, a iniciativa será virada para crianças dos 8 aos 12 anos, acompanhadas por um adulto.

As inscrições podem ser feitas através do e-mail biblioteca@cm-loule.pt.