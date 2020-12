Biblioteca e escolas de Portimão festejam Natal com contos

A Biblioteca Municipal Manuel Teixeira Gomes, em Portimão, preparou um programa envolvendo as escolas do concelho para assinalar o Natal, com contos para crianças e dicas sobre decorações, anunciou a autarquia.

A programação inclui a apresentação da adaptação livre e dramatizada do conto “Feliz Natal Lobo Mau”, de Clara Cunha e Natalina Cóias, dirigida aos jardins de infância e escolas dos 1.º e 2.º ciclos, em dias a determinar por cada estabelecimento.

Já a biblioteca vai promover um workshop de trabalhamos manuais intitulado “Como se faz um enfeite de Natal?”, com inscrições abertas através do e-mail [email protected].

A partir de 18 de dezembro, os interessados podem deslocar-se à biblioteca para recolher o kit-oferta “(A)prenda connosco”, com materiais e instruções para executar a decoração de Natal.

Entre os dias 21 e 25 de dezembro, através do Facebook da biblioteca, poderão ser vistos os contos “O Livro do Natal”, de José Jorge Letria e Afonso Cruz, “Babushka”, de Sandra Ann Horn e Sophie Fatus, “Um beijo para o Pai Natal”, de Elisabeth Coudol e Nancy Pierre, “O melhor presente do mundo, de Mark Sperring e Lucy Fleming e “Feliz Natal Lobo Mau”, de Clara Cunha e Natalina Cóias.

Pelas 22:00, a biblioteca portimonense vai ainda apresentar sugestões de contos de Natal para adultos.

