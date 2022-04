Biblioteca Municipal organiza caça aos ovos

O município de Silves dinamiza, no próximo dia 16 de abril, sábado, a atividade “Caça aos Ovos – Uma Aventura na Biblioteca”, dirigida ao público infantojuvenil, dos cinco aos 10 anos. A iniciativa tem início às 15:00, na Biblioteca Municipal.

Ocupar os mais novos, de forma divertida, no período de férias escolares, é o principal objetivo da atividade que ao longo da tarde contará com três dinâmicas: a “Hora do Conto” – uma leitura de histórias com temáticas relacionadas com a Páscoa, “Vamos achar ovos na Biblioteca” – procurar ovos pela sala do setor infantojuvenil e, para finalizar, um ateliê de pinturas criativas de ovos de Páscoa, onde os mais pequenas podem dar asas à imaginação.

A atividade é gratuita mas sujeita a inscrição prévia, junto da Biblioteca Municipal de Silves, através do telefone 282 440 899 ou do endereço de correio eletrónico [email protected]