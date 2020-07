Bloco de Esquerda defende desassoreamento da barra de Tavira

[mobileonly] 🔊 Ouvir Notícia [/mobileonly]

O Bloco de Esquerda/Algarve revelou esta semana que a barra de Tavira necessita de uma “rápida intervenção” pois está “bastante assoreada” e tornou-se num risco para embarcações, tripulações e passageiros, anunciou o partido.

Segundo o comunicado do Bloco de Esquerda, esta situação “é preocupante” e tem se arrastado “ao longo do tempo”, causando problemas nas comunidades piscatórias de Tavira, Santa Luzia e Cabanas que “sofrem com o assoreamento e com o constante encerramento da barra”.

“Há mais de 10 anos que não se verifica qualquer atividade de desassoreamento da barra de Tavira, o que demonstra o desprezo a que os sucessivos governos têm votado a atividade económica e as populações da zona”, revela o partido em comunicado.

Esses problemas prejudicam posteriormente a faina e a viabilidade económica das populações dessas localidades, defende o Bloco de Esquerda/Algarve, que considera que durante este verão deveria ser efetuado o desassoreamento da barra de Tavira “de forma a que não se agrave o problema no próximo inverno”.

O Bloco de Esquerda/Algarve já questionou o Governo acerca desta situação e viu aprovado no mês passado na Assembleia da República um Plano de Emergência Social e Económico para a região, que inclui várias medidas como um plano de requalificação dos portos de pesca e lotas “que se encontram degradadas”, desassorear portos, barras e canais “como exemplo de investimento público que potencia a criação de emprego”.