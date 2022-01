Bloco de Esquerda encontrou a primeira pedra do Hospital Central

O Bloco de Esquerda do Algarve, no penúltimo dia de campanha eleitoral para as eleições legislativas de 30 de janeiro, encontrou a primeira pedra do futuro Hospital Central lançada pelo Governo de José Sócrates em 2008, anunciou o partido.

A pedra encontra-se escondida “no meio do mato”, no Parque das Cidades, 14 anos depois do anúncio da sua construção, cuja conclusão era prevista para o ano de 2013, segundo o Bloco de Esquerda.

“Já passaram 14 anos do seu lançamento e nada avançou. Sabemos quem são os seus responsáveis – os governos do PS e dos PSD/CDS! Vêm agora estes partidos, mais uma vez em campanha eleitoral, dizer que a sua prioridade para a região é a construção do Hospital Central, o que não passa de manobras propagandísticas”, refere o partido em comunicado.

O Bloco de Esquerda exige que o Governo cumpra o que foi aprovado no Parlamento, ou seja, o início dos procedimentos necessários para a construção do Hospital Central do Algarve.

O partido tem ainda como propostas para a região a dotação dos Hospitais de Faro e Portimão “com os recursos financeiros, humanos e técnicos necessários, melhorando significativamente a assistência hospitalar e as condições de trabalho dos seus profissionais; dotar o Centro de Medicina Física e Reabilitação de S. Brás de Alportel com os recursos financeiros e humanos necessários; assegurar, a todos os utentes do SNS na região, o direito a médico de família; aumentar o número de camas na rede pública de cuidados continuados e paliativos”.