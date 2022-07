Bombeiros de VRSA e Castro Marim têm novo comandante

Miguel Silva é novo comandante dos Bombeiros Voluntários de Vila Real de Santo António e Castro Marim, que tomou posse na quinta-feira, dia 7 de julho, anunciou a autarquia castromarinense.

O novo comandante vai integrar uma estrutura de missão criada e acompanhada pelo Comando Distrital, para desenvolver um modelo de financiamento e reorganização do dispositivo de combate, proteção e socorro.

Nesse sentido, segundo o comunicado, já saíram algumas indicações como a disponibilidade dos municípios de reequipar todo o dispositivo, profissionais, voluntários e sapadores.

A cerimónia de tomada de posse decorreu no Salão Nobre do Quartel dos Bombeiros em Vila Real de Santo António, com a participação do Comandante Operacional Distrital, Richard Marques, a presidente da Mesa da Assembleia da Associação Humanitária dos Bombeiros, Isabel Silva, o presidente do município de VRSA, Álvaro Araújo, e a vice-presidente do município de Castro Marim, Filomena Sintra.

Miguel Silva, natural de Cacilhas, formou-se no Corpo de Bombeiros de Vila Real de Santo António, onde ingressou em 1991.

Em 2009 assume o cargo de 2.º Comandante e em 2010 o de Comandante, que desempenhou até ao dia 15 de novembro de 2020, quando pediu transferência para o Corpo de Bombeiros de Lagos, onde passou a desempenhar as funções de 2.º Comandante.