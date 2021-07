Cacela acolhe exposição de composição com pigmentos naturais

O Centro de Investigação e Informação do Património de Cacela, no concelho de Vila Real de Santo António, acolhe durante o verão uma exposição sobre a composição com pigmentos naturais, anunciou o espaço.

A mostra “COR. Composição com pigmentos naturais das terras de Cacela”, de Ricardo Baptista, ficará patente até 30 de setembro, na antiga Escola Primária de Santa Rita.

A exposição abre oficialmente ao público no dia 23 de julho e pode ser visita de segunda a sexta-feira, entre as 09:00 e as 15:00 durante os meses de julho e agosto.

Em setembro, o espaço está aberto entre as 09:00 e as 13:00 e das 14:00 às 17:00.

