Cacela Velha recebe Mercadinho da Primavera em abril

Cacela Velha está a preparar-se para receber a 10 de abril mais uma edição do Mercadinho da Primavera, entre as 10:00 e as 17:30, anunciou o Centro de Investigação e Informação do Património de Cacela.

Neste mercado, os visitantes poderão adquirir velharias, artigos em segunda mão, artesanato tradicional, novas criações, produtos alimentares e da região, flores, cremes e sabonetes naturais, brinquedos artesanais, livros e música.

Quem estiver interessado em participar neste mercado deve inscrever-se até ao dia 30 de março através do website do Centro de Investigação e Informação do Património de Cacela.