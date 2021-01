Cais de Tavira e de acesso à ilha foram renovados

O cais do centro de Tavira e da ilha foram renovados e melhorados para melhorar a segurança e o conforto no acesso a barcos e ao rio, anunciou a empresa Lindley.

No centro de Tavira, foi instalada uma infraestrutura flutuante de 260 metros de comprimento, junto ao antigo cais, composta por pontões flutuantes, amarração, acessos e serviços.

Os pontões flutuantes de betão de flutuação contínua têm entre 12 e 15 metros de comprimento e três de largura, divididos em quatro áreas diferentes: ferries, operadores turísticos privados, atividades de pesca, guarda costeira e um pequeno posto de combustível. Estes pontões são amarrados por vigas verticais ancoradas na parede do cais.

Foi também instalada uma ponte com dois passadiços separados, enquanto nos cais turísticos foram construídos corrimões na margem para proteger os utilizadores.

Estas intervenções foram feitas ao longo dos últimos dois anos, nas duas margens do rio Gilão e na ilha de Tavira, com a construção de uma passagem mais segura de turistas, bens e serviços.

Já no cais turístico da ilha de Tavira foram instalados três cais, com dimensões diferentes, para acomodar embarcações com características distintas como táxis aquáticos, ferries e barcos privados.

Esta infraestrutura e composta por pontões de betão de flutuação contínua, com decks de madeira amarrados por estacas. No pontão exterior, que tem 40 metros de comprimento e cinco metros de largura, com um bordo-livre de 1,1 metros sem carga, vai permitir a fácil atracação e operação dos ferries.

Nos dois pontões interiores, que têm 20 metros de comprimento, três de largura e um bordo-livre sem carga de 0,6 metros, vão viabilizar as embarcações mais pequenas como os taxis aquáticos.

Os serviços elétricos e de água recomendados foram também fornecidos, além dos equipamentos de segurança e emergência.

