Câmara aplica medidas para prevenir incêndios

A Câmara Municipal de Vila Real de Santo António aplicou algumas medidas para prevenir incêndios, especialmente durante o Estado de Contingência decretado pelo Governo, anunciou a autarquia.

Após uma reunião com a Comissão Municipal de Proteção Civil, foi mobilizada uma máquina de rastos para a freguesia de Vila Nova de Cacela e foi ativada a Zona de Concentração e Apoio à População no Pavilhão Desportivo da mesma localidade.

Durante estes dias, a Guarda Nacional Republicana reforçou as ações de patrulhamento, vigilância e fiscalização nas zonas rurais e florestais do concelho, enquanto a equipa de Sapadores Florestais do município se encontra a vigiar os mesmos locais em horário alargado.

O presidente da Câmara Municipal de Vila Real de Santo António, Álvaro Araújo, visitou os bombeiros da localidade para acompanhar o trabalho dos operacionais.