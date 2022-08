Camião leva água a aldeia do concelho de Castro Marim diariamente

Desde que secaram os furos que abasteciam Corte do Gago, em Castro Marim, que todos os dias um camião cisterna ali chega para encher o depósito de água e garantir o acesso da povoação a um bem essencial, mas escasso, devido à seca.

Localizada na zona serrana daquele concelho do nordeste algarvio, entre as barragens de Beliche e Odeleite, é graças ao trabalho diário de António Cubaixo, funcionário da autarquia, que os habitantes daquela aldeia têm água a sair das suas torneiras, por estes dias.

“Venho todos os dias trazer água. O depósito leva 6.000 litros e demora cerca de 20 minutos a encher. Carrego o camião em Castro Marim e depois levo a água às aldeias que necessitam”, afirmou o funcionário municipal, frisando que são cerca de quatro as aldeias onde entrega água, todas situadas “nesta parte mais alta” do território.

A mesma fonte frisou que, com os furos que serviam a população sem água, o transporte e descarga que efetua todos dos dias “acaba por ser a única forma de garantir que estas pessoas têm acesso à água” nas suas casas.

António Cubaixo explicou que, durante o seu horário de trabalho, vai buscar água várias vezes a Castro Marim para depois a levar às aldeias e encher os depósitos públicos, visitando outras povoações como Marroquil, Alcarias ou Cortelha.

“Chego a encher o depósito com os 6.000 litros e ter de vir cá no mesmo dia para encher de novo porque a água já acabou”, disse ainda o funcionário municipal, cujo trabalho é considerado “fundamental” por moradores da aldeia como António Palma e Almerinda Custódio.

Considerando que o transporte de água realizado pela autarquia é “muito bom” para a população, António Palma lamentou, no entanto, que “nas zonas mais altas” da aldeia “só corra um fiozinho de água nas torneiras” e “às vezes nem corra nada”.

“Por vezes não dá para tomar banho, a pressão não chega para tanto”, afirmou, explicando que algumas pessoas “têm ainda poços com água” ou reservatórios e “vão podendo também fazer a rega das suas pequenas hortas”.

Almerinda Custódio, outra das moradoras de Corte do Gago, disse que a situação criada pela seca que afeta Portugal – e, em particular, o Algarve e o Baixo Guadiana – “é muito má” e reconheceu que “tem sido difícil” lidar com as irregularidades no fluxo do abastecimento de água.

“Umas vezes há água, outras não. Quando o depósito está cheio, a água corre nas torneiras, mas nesta altura do ano também há mais gente na aldeia, a água do depósito acaba e só regressa quando o camião o volta a encher”, acrescentou.

Segundo a habitante de Corte do Gago, neste período do ano, a população habitual de 30 moradores “duplica ou triplica” e a água acaba mais rápido.

A falta de pressão nas torneiras vem também “criar dificuldades para tomar banho, porque a água não tem força para o esquentador funcionar bem”, assim como “para utilizar as máquinas de lavar” roupa ou loiça, exemplificou.

“E estamos nesta situação, mesmo com a aldeia aqui ao lado da barragem do Beliche, e com a de Odeleite mais acima”, afirmou, lamentando a falta de uma ligação direta a estas duas barragens.

Aquelas duas barragens, que abastecem de água os municípios do sotavento (este) algarvio, só têm reservas para assegurar o consumo humano até ao próximo ano, segundo estimativas das autoridades ambientais.