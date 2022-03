Campeões portimonenses homenageados na Gala do Desporto

No próximo dia 26 de março, sábado, às 19:00, o Teatro Municipal de Portimão (TEMPO) vai ser palco da 20.ª edição da Gala do Desporto, uma cerimónia de homenagem e reconhecimento público aos campeões portimonenses que contribuíram para o sucesso desportivo do concelho durante a época desportiva 2020/2021.

PUB

O evento, que este ano integra a programação do Março Jovem, distinguirá com prémios de ouro, prata e bronze os 31 técnicos e 198 atletas que se destacaram na época desportiva 2020/201, em 30 modalidades a nível regional, nacional e internacional.

A cerimónia, para além de homenagear os atletas que se evidenciaram durante a época 2020/2021, vai também destacar as entidades ou personalidades que, de forma relevante, tenham contribuído para o desenvolvimento e mérito desportivo do concelho ou do desporto em geral.

Uma vez que 2021 foi ano de Jogos Olímpicos, o município vai ainda homenagear os atletas portimonenses que obtiveram diplomas olímpicos em Tóquio: Yolanda Hopkins, João Vieira e Luís Costa.

A entrada na cerimónia é gratuita, podendo o público levantar o bilhete a partir do dia 25 de março, sexta-feira, das 13:00 às 18:00, na bilheteira do TEMPO.