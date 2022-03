Cândido Guerreiro será recordado com um recital de poesia em Alte

No âmbito do projeto “Biblioteca Municipal adota a Escola Profissional Cândido Guerreiro”, decorre no próximo sábado, 19 de março, pelas 15:00, no auditório daquele estabelecimento de ensino em Alte, um recital poético-musical de homenagem a Cândido Guerreiro, por Eduardo Ramos.

O momento evoca a obra de um dos maiores poetas algarvios, referência do pós-simbolismo, dramaturgo e advogado, natural de Alte, no ano em que se assinalam 150 anos do seu nascimento.

Eduardo Ramos é cantor, compositor e executante de alaúde do Médio Oriente, tocando também viola, flauta, gambry de Marrocos, zukra da Tunísia e instrumentos africanos. Músico autodidata e multi-instrumentista, é também compositor.

A entrada é livre.