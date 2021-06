Carina Infante do Carmo é a Mandatária Autárquica da CDU em Faro

Depois da divulgação e apresentação pública dos primeiros candidatos da CDU a todos os órgãos autárquicos do concelho de Faro, vem agora a Comissão Coordenadora de Faro da CDU divulgar Carina Infante do Carmo como Mandatária Autárquica para as eleições de 2021.

Com esta divulgação, a CDU dá mais um passo no sentido de reforçar a sua candidatura. A ele se juntam os muitos contactos para a constituição das listas, para uma grande presença de rua junto de trabalhadores e populações, prestando contas do trabalho realizado e divulgando as nossas propostas e soluções para Faro e os farenses.

Carina Infante do Carmo nasceu em Malmö (Suécia), em 1971, e reside em Faro desde 1997.

Professora Auxiliar da Universidade do Algarve. Doutora em Literatura e Cultura Portuguesas. Investigadora do Centro de Estudos Comparatistas (Faculdade de Letras, Universidade de Lisboa).

Eleita para o Conselho Geral da Universidade do Algarve, em 2013, 2017 e 2021.

Foi Professora Convidada da Université de Provence Aix-Marseille-I (França), entre 2007 e 2012, e Leitora de Português na mesma instituição, entre 1996 e 1997.

Tem publicado em revistas e edições nacionais e internacionais sobre autores portugueses do século XX, o movimento neo-realista e a escrita autobiográfica. Foi co-curadora da exposição Miúdos, a Vida às Mãos Cheias. A Infância do Neo-Realismo Português, no Museu do Neo-Realismo (Dez. 2017-Set. 2018).

Tem participado em júris literários de âmbito nacional e dedica-se regularmente a actividades de divulgação como cursos de formação de professores e palestras em bibliotecas e outras instituições culturais.

Membro dos órgãos sociais da Associação Portuguesa de Escritores e da Associação Portuguesa de Literatura Comparada.

Membro da Comissão Consultiva para a Edição da Câmara Municipal de Faro, desde 2016.

Foi membro do Conselho Geral do Teatro Municipal de Faro, entre 2010 e 2012.

Foi membro das Direções Distrital e Central do Sindicato dos Professores da Zona Sul – Federação Nacional dos Professores (FENPROF).

Membro da Comissão Concelhia de Faro do PCP. Foi membro da Direção da Organização Regional do Algarve do PCP.

