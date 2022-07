Casinos do Algarve entregaram mais de 34 milhões em junho

Os Casinos do Algarve, localizados em Monte Gordo, Vilamoura e Praia da Rocha, entregaram mais de 34 milhões de euros em prémios durante o mês de junho, anunciaram os Casinos do Grupo Solverde – Sociedade de Investimentos Turísticos da Costa Verde.

Ao todo, os casinos portugueses atribuíram prémios no valor de mais de 79 milhões de euros, no mês de junho.

O Casino Chaves atribuiu mais de seis milhões de euros, indica a nota, acrescentando que no Bingo do Casino Espinho foram ainda atribuídos cerca de 49 mil euros.

“Os casinos do Grupo Solverde são espaços de entretenimento com vibrantes salas de jogos, propostas gastronómicas diferenciadas e salas de espetáculo, por onde passam grandes nomes nacionais e internacionais”, pode ler-se no comunicado.