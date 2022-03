Castro Marim celebra Dia da Mulher com apresentação de livro

morar o Dia Internacional da Mulher, a 8 de março, com a apresentação do livro “Comece a Viver Agora”, de Rosa Basto, na Biblioteca Municipal pelas 18:00, anunciou a autarquia.

PUB

Licenciada em psicologia e hipnoterapeuta, Rosa Basto vai apresentar a sua obra que “capacita os leitores com as ferramentas necessárias para ajudar à libertação de pensamentos ‘ruminantes’, de crenças limitantes, de medos e raiva”, segundo o comunicado do município.

A apresentação contará ainda com a participação da médica e coach Isa Frazoa, que va abordar questões relacionadas com a saúde emocional, nomeadamente autoconhecimento e equilíbrio emocional.