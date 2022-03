Castro Marim celebra o Dia Mundial da Poesia com “Fernando Pessoa(s)”

No âmbito das comemorações do Dia Mundial da Poesia, a Biblioteca Municipal de Castro Marim recebe no próximo domingo, dia 20, pelas 16:30, o espetáculo “Fernando Pessoa(s)”, um projeto que promete “cruzar a literatura e o teatro enquanto viaja pela obra do mais universal poeta português”.

A partir da “Mensagem” e de outros textos de Fernando Pessoa, o espetáculo-leitura procura levar o público a uma reflexão “sobre o passado e presente, na tentativa de encontrar um sentido para o glorioso passado de Portugal e a nação decadente do tempo de Pessoa, que no fundo faz a ponte para os nossos dias. A inquietação, o inconformismo, o sonho e a realidade, o amor, a busca e a mudança, temas tão próprios da condição humana e tão presentes na obra de Pessoa vão também ser trazidos a palco numa criação artística que reúne poesia, dramaturgia e encenação”.

O espaço cénico e o ambiente sonoro são construídos a partir da reutilização de objetos de uso quotidiano, que adquirem novas funções. Também as novas tecnologias são colocadas ao serviço da criação artística.

O Dia Mundial da Poesia, celebrado a 21 de março, foi criado na XXX Conferência Geral da UNESCO a 16 de Novembro de 1999, com o propósito de promover a leitura, escrita, publicação e ensino da poesia através do mundo. A data promove uma reflexão sobre o poder da linguagem e do desenvolvimento das habilidades criativas de cada pessoa.