Começa hoje projeto contra a exclusão Castro Marim (COM)Vida

Arranca hoje, 1 de julho, o projeto Castro Marim (COM)Vida, que tem como metas o apoio social a grupos vulneráveis através do combate à pobreza e exclusão social, um trabalho de proximidade e em rede na comunidade castromarinense, anunciou hoje o Município de Castro Marim.

Trata-se de um novo projeto de base social no qual a Odiana assume o papel de Entidade Coordenadora Local da Parceria do CLDS 4G, a convite do Município de Castro Marim.

O projeto decorre até junho de 2023, com começo hoje, dia 01 de julho, no concelho de Castro Marim, com um conjunto de ações no eixo II, da intervenção familiar e parental preventiva da pobreza infantil; e eixo III, na promoção do envelhecimento ativo e apoio à população idosa.

O objetivo é contribuir para minimizar a exclusão social dos grupos de maior fragilidade social, nomeadamente crianças, jovens e suas famílias, idosos e pessoas com deficiência e/ou incapacidade. Na génese do Castro Marim (COM) Vida, esteve o Diagnóstico Social e o Plano de Desenvolvimento Social do Município de Castro Marim.

O projeto pretende dar vida a uma panóplia de ações que por sua vez mobilizam diferentes agentes e recursos da comunidade, assentes numa metodologia de proximidade e rede. No que concerne às crianças e agregados familiares, estão planeadas ações de acompanhamento individualizado, promoção de competências, sessões de informação e sensibilização, comemorações e atividades lúdicas e recreativas.

Na componente sénior estão previstas ações socioculturais para promoção do envelhecimento ativo e a autonomia da população idosa; ações de combate à solidão e ao isolamento, que promovam o envelhecimento saudável e informado, bem como o incentivo ao voluntariado.

Francisco Amaral, Presidente do Município de Castro Marim, destaca a importância deste projeto que contempla um verdadeiro trabalho de proximidade “São estas parcerias que nos fazem crescer enquanto comunidade e enquanto seres humanos. Identificar e intervir, procurando uma sociedade mais igualitária, mais justa e com dignidade para todos”, assegura o autarca.

O CLDS 4G Castro Marim (COM)Vida irá contar com uma equipa especializada de 3 profissionais que vai atuar junto da comunidade numa parceria com agentes e recursos já existentes, representando um investimento total de 405.600 mil euros no território.