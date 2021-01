Castro Marim: Obra do lar para doentes de Alzheimer arranca este ano

O contrato da empreitada de construção da Estrutura Residencial para Idosos Alzheimer e outras demências da Santa Casa da Misericórdia de Castro Marim foi assinado esta semana, com um orçamento superior a quatro milhões de euros, anunciou a instituição.

A empreitada vai ter início dentro de dias, com um prazo de execução de 18 meses e trata-se “de um investimento crucial para a Santa Casa da Misericórdia de Castro Marim que implicará a convergência de vontades e o esforço de toda a comunidade castromarinense”, segundo o comunicado.

Devido à pandemia de covid-19, o momento da assinatura do contrato não foi assinalado com “pompa e circunstância”, mas contou com a participação do vice-presidente da empresa, Gaspar Ferreira da Silva, da vice-presidente da Câmara Municipal de Castro Marim, Filomena Sintra, do provedor da Santa Casa da Misericórdia de Castro Marim, José Cabrita e do tesoureiro Valdemar Saúde.

A obra vai ser executada pela empresa Ferreira Construção, S.A e conta com o financiamento no âmbito do CRESC Algarve 2020 e da Câmara Municipal de Castro Marim.

A Santa Casa da Misericórdia vai assumir um investimento de dois milhões e quinhentos mil euros.

PUB