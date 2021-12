Castro Marim promove Natal de proximidade com atividades para todos

Neste Natal, o projeto “Castro Marim (COM) Vida”, promove ações de proximidade junto da população. O objetivo é comemorar a época festiva com crianças e idosos, dinamizando atividades criativas ajustadas à situação pandémica atual.

Nos festejos do Natal de 2021 o projeto “Castro Marim (COM) Vida”, decidiu reajustar-se e apostar em ações de proximidade. Trata-se de uma estratégia de salvaguarda da saúde e bem-estar das populações mais isoladas, evitando as aglomerações com ações “quase personalizadas”, segundo a organização.

Até dia 17 de dezembro, sexta-feira, a equipa técnica do projeto vai percorrer as freguesias do concelho de Castro Marim para a distribuição de doçaria artesanal confecionada por uma pastelaria local.

Aos idosos que participaram na ação “Fotorreportagem”, integrada na Semana do Idoso que decorreu no mês de outubro, serão oferecidos os retratos capturados resultantes dessa iniciativa.

Para as crianças, a equipa técnica lança desafios criativos com a iniciativa “Constrói a tua árvore de Natal”, que consiste num kit preparado individualmente, com todos os materiais e instruções necessárias, para construir uma árvore de Natal com figuras em feltro. A ação é direcionada às crianças, até aos 10 anos, residentes no concelho. Esta ação, está limitada ao stock existente e requer inscrição em: https://forms.gle/VXR4HaXyhsN6u9bz7 e recolha do material, até dia 23 de dezembro, nas instalações da Associação Odiana.

Estas ações de proximidade surgem, segundo a organização, em conformidade com as medidas extraordinárias aprovadas pelo Governo para evitar a propagação do vírus, e de acordo com as recomendações emitidas pela Direção-Geral de Saúde (DGS).

O projeto “CLDS 4G Castro Marim (COM)Vida”, é promovido pelo município de Castro Marim, coordenado pela associação Odiana, cofinanciado pelo CRESC Algarve 2020, Portugal 2020 e União Europeia, através do Fundo Social Europeu.

