Castro Marim reforça capacidade de testagem

A Unidade Móvel de Saúde funcionará todas as quintas-feiras, na Praça 1.º de Maio, entre as 10:00 e as 13:00, como centro de testagem covid-19. No entanto, a primeira ação de testagem será realizada já amanhã, dia 20, no Pavilhão Municipal de Castro Marim, no mesmo horário matinal.

A testagem é gratuita e aberta a todos, mas a marcação é obrigatória e deverá ser feita através do site do Algarve Biomedical Center (ABC) em: abc.masterinsoft.com/abc-biomedical-center-comparticipado-sns.

A Câmara Municipal e as juntas de freguesia de todo o concelho estão disponíveis para apoiar as inscrições ou prestar mais informações através dos seguintes contactos:

Câmara Municipal de Castro Marim – 964 898 288

Junta de Freguesia de Castro Marim – 281 531 138

Junta de Freguesia de Altura – 281 956 680

Junta de Freguesia de Azinhal – 281 495 187

Junta de Freguesia de Odeleite – 281 495 148

A iniciativa é fruto da colaboração entre o município de Castro Marim e o ABC, que está a realizar testes rápidos gratuitos à Covid-19 ao abrigo do regime de comparticipação de testes antigénio do Serviço Nacional de Saúde. Assim, cada utente (a partir dos 6 anos de idade) poderá realizar até quatro testes por mês.

Com este reforço da capacidade de testagem, o município de Castro Marim espera conseguir “controlar a evolução da pandemia no concelho, que tem, consecutivamente, atingido números preocupantes”.