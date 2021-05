Castro Marim: Terras da Verdelago planta 200 árvores

O empreendimento Terras da Verdelago, no concelho de Castro Marim, assinalou a 22 de maio o Dia Mundial da Biodiversidade com a plantação de mais de 200 árvores autóctones, anunciou a autarquia.

A plantação de pinheiros, medronheiros, sobreiros e azinheiras faz parte do Plano de Florestação do Verdelago, que tem como objetivo “plantar tantas árvores como o número de camas instaladas no resort, isto é, 2200 unidades”, segundo o comunicado.

Nesta ação participaram membros da Assembleia de Freguesia de Altura e residentes locais, estando agendada para breve uma nova iniciativa dirigida aos alunos da Escola de Hotelaria e Turismo de Vila Real de Santo António.

Os participantes ficaram ainda a conhecer os passadiços que vão conduzir os hóspedes do empreendimento até à praia, num terreno “em que a biodiversidade é bastante alargada, desde charcas temporárias, pinhal manso, pinhal bravo, povoamento de sobreiros, lagoa, dunas, entre outros, que oferecem a possibilidade de desenvolvimento de um elenco de fauna e flora bastante diversificado”.

Durante o percurso, foram ainda observadas dezenas de caixas-ninho, algumas delas com as primeiras crias.

Os participantes levaram para casa tufos biodegradáveis, com o objetivo de os enterrarem e aguardarem a sua floração.

PUB