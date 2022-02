CCDR recebe exposição sobre alterações climáticas

A Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR) da Região do Algarve em Faro está a acolher até ao dia 22 de março a exposição "Plano Intermunicipal de Adaptação às Alterações Climáticas do Algarve (PIAAC-AMAL)", anunciou a entidade.

Esta exposição na CCDR, promovida pela Comunidade Intermunicipal do Algarve (AMAL), tem como objetivo “alertar para as alterações climáticas que são, cada vez mais, uma preocupação a nível mundial, com as emissões de gases causadores do efeito de estufa, maioritariamente devido à ação humana, a serem responsáveis por alterações profundas na atmosfera e modificação de padrões climáticos”.

O Plano Intermunicipal de Adaptação às Alterações Climáticas do Algarve pode ser consultado online, onde identifica as opções estratégicas e as medidas de adaptação que são necessárias “para aumentar a resiliência do território e populações e reduzir a vulnerabilidade do Algarve a situações como o avanço do mar e situações de calor extremo”.

A entrada na exposição é gratuita e está de portas abertas de segunda a sexta-feira, entre as 09:30 e as 17:00.