Centro de Saúde de Aljezur já tem dentista

O Gabinete Médico Dentista do Centro de Saúde de Aljezur já entrou em funcionamento para os utentes do Serviço Nacional de Saúde, criado no âmbito do protocolo de colaboração com a Administração Regional de Saúde do Algarve (ARS), anunciou a autarquia.

“Consciente que existe uma notória diferença entre grande parte da população no acesso aos cuidados de saúde, ditada pelas desigualdades sociais, mas também pelas diferenças entre territórios, entendeu o município de Aljezur estabelecer este protocolo de colaboração com a ARS, para disponibilizar aos seus munícipes consultas de saúde oral, no Centro de Saúde em Aljezur”, refere a Câmara Municipal em comunicado.

O município financio a aquisição do equipamento, que foi instalado numa sala da UCSP que será utilizada para este tipo de atendimento médico.

Já a ARS disponibilizou um médico dentista para este gabinete, que funcionará entre as 09:00 e as 16:00, com consultas agendadas através dos médicos de família.

Com a criação deste novo gabinete, os utentes de Aljezur já não necessitam de se deslocar a Lagos para obter este tipo de consultas e tratamento.